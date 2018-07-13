У магазині Кропивницького чоловік вдарив дитину кулаком
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 13 липня. УНН. Чоловік вдарив хлопчика у магазині у Кропивницькому. Про це повідомила прес-служба Управління патрульної поліції в Кіровоградській області, передає УНН.
"Близько 22-ї години на лінію "102" надійшов виклик від громадян, що на громадській зупинці, на вулиці Вокзальна, знаходиться особа, яка скривдила 11-річного хлопчика", - йдеться в повідомленні.
Напередодні до поліції із заявою звернулася мати потерпілого про те, що близько 21:00 невідома особа нанесла кулаком її синові тілесні ушкодження у вигляді синця на тілі. Подія сталась у магазині на вулиці Вокзальна.
Відпрацьовуючи прилеглу територію, патрульні виявили 42-річного чоловіка, схожого за прикметами, через дорогу від місця події. Він був з ознаками алкогольного сп’яніння. Для подальшого з’ясування обставин інспектори запросили чоловіка до Кропивницького відділу поліції.
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