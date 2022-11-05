В МАГАТЭ заявили, что Запорожскую АЭС снова подключили к энергосистеме Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Запорожскую атомную электростанцию снова подсоединяли к электросети после того, как питание было приостановлено после обстрелов армии рф. Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ, передает УНН.
Детали
По данным МАГАТЭ, были отремонтированы обе внешние линии 750 кВ и 330 кВ, которые необходимы для подачи электроэнергии из украинской энергосистемы.
"Около 22:00 (4 ноября – ред.) электроснабжение 750 кВ на всех шести блоках ЗАЭС было восстановлено, а восемь работающих аварийных дизель-генераторов были отключены и переведены в режим ожидания", – рассказал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Напомним
3 ноября из-за обстрелов рашистов Запорожской АЭС, станция снова была полностью обесточена. Включились все генераторы.