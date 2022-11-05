В МАГАТЭ заявили, что Запорожскую АЭС снова подключили к энергосистеме Украины

Детали

По данным МАГАТЭ, были отремонтированы обе внешние линии 750 кВ и 330 кВ, которые необходимы для подачи электроэнергии из украинской энергосистемы.

"Около 22:00 (4 ноября – ред.) электроснабжение 750 кВ на всех шести блоках ЗАЭС было восстановлено, а восемь работающих аварийных дизель-генераторов были отключены и переведены в режим ожидания", – рассказал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Напомним

3 ноября из-за обстрелов рашистов Запорожской АЭС, станция снова была полностью обесточена. Включились все генераторы.