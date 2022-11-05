У МАГАТЕ заявили, що Запорізьку АЕС знову під’єднали до енергосистеми України

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За даними МАГАТЕ, було відремонтовано обидві зовнішні лінії 750 кВ та 330 кВ, які необхідні для подачі електроенергії з української енергосистеми.

"Близько 22:00 (4 листопада - ред.) електропостачання 750 кВ на всіх шести блоках ЗАЕС було відновлено, а вісім працюючих аварійних дизель-генераторів було відключено та переведено в режим очікування", – розповів гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Нагадаємо

3 листопада через обстріли рашистів Запорізької АЕС, станція знову була повністю знеструмлена. Увімкнулися усі генератори.