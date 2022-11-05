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У МАГАТЕ заявили, що Запорізьку АЕС знову під’єднали до енергосистеми України

У МАГАТЕ заявили, що Запорізьку АЕС знову під’єднали до енергосистеми України

Київ • УНН

 • 264866 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Запорізьку атомну електростанцію знову під’єднали до електромережі після того, як живлення було призупинено після обстрілів армії РФ. Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ, передає УНН.

Деталі

За даними МАГАТЕ, було відремонтовано обидві зовнішні лінії 750 кВ та 330 кВ, які необхідні для подачі електроенергії з української енергосистеми.

"Близько 22:00 (4 листопада - ред.) електропостачання 750 кВ на всіх шести блоках ЗАЕС було відновлено, а вісім працюючих аварійних дизель-генераторів було відключено та переведено в режим очікування", – розповів гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Нагадаємо

3 листопада через обстріли рашистів Запорізької АЕС, станція знову була повністю знеструмлена. Увімкнулися усі генератори.

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