Во Львове уничтоженную мозаику "Рыбки" восстановят через 2-3 месяца

Как пишет издание, 3 сентября, специалисты начали первые работы - замеры и обследования, а завтра установят саркофаг (накрытие), чтобы была возможность работать при любой погоде.

Около 70% элементов художественного произведения будут аутентичными.

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"Сегодня начинается восстановление этой мозаики, и это будет происходить путем реконструкции. Позиция Львовского городского совета, который озвучивал свое время мэр на заседании исполнительного комитета, заключается в том, что мозаика должна быть полноценно восстановлена - насколько это возможно, используя 3D-визуализацию, имеющуюся информацию, чертежи. И для нас было очень важно, чтобы эти работы координировал господин Остап Патык, сын Владимира Патыка, автора мозаики "Рыбки", - сообщили в горсовете.

Также сообщается, что от комплекса с мозаикой, который был, осталось около 10-12%, а остальные мозаики сохраняется у застройщика. Завтра, 4 сентября, должен быть установлен саркофаг, который бы позволил проводить работы в любой период. Работы на этой стадии пройдут без вмешательства в почву, ведь застройщику отменены все разрешения на любые работы.

Как утверждают специалисты, работы по восстановлению мозаики - сложные, поскольку отдельно восстанавливают стену, отдельно - рельеф, и уже после - кладут мозаику. Этим будут заниматься специалисты, имеющие такой опыт работ. Все работы будет финансировать компания-застройщик, которая разрушила мозаику. Стоимость работ пока неизвестна, поскольку это три разных вида работ.

Напомним, в июле во Львове уничтожили известную мозаику "Рыбки".