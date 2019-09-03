У Львові знищену мозаїку "Рибки" відновлять через 2-3 місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Скандальну та зруйновану мозаїку "Рибки", яка розміщена на території колишнього магазину "Океан" обіцяють повністю відновити через 2-3 місяці. Як повідомляють у Львівській міськраді, усі витрати на реконструкцію покриє компанія-забудовник, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
Як пише видання, 3 вересня, фахівці розпочали перші роботи - заміри і обстеження, а завтра встановлять саркофаг (накриття), аби була змога працювати за будь-якої погоди.
Близько 70% елементів мистецького твору будуть автентичними.
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"Сьогодні розпочинається відновлення цієї мозаїки, і це відбуватиметься шляхом реконструкції. Позиція Львівської міської ради, яку озвучував свого часу міський голова за засіданні виконавчого комітету, є в тому, що мозаїка має бути повноцінно відновлена — наскільки це можливо, використовуючи 3D-візуалізацію, наявну інформацію, креслення. І для нас було дуже важливо, щоби ці роботи координував пан Остап Патик, син Володимира Патика, автора мозаїки "Рибки", - повідомили у міській раді.
Також, повідомляється, що від комплексу з мозаїкою, який був, залишилося близько 10−12%, а решта мозаїки зберігається у забудовника. Завтра, 4 вересня, має бути встановлено саркофаг, який би дав змогу проводити роботи в будь-який період. Роботи на цій стадії відбуватимуться без втручання в ґрунт, адже забудовнику скасовано всі дозволи на будь-які роботи.
Як твердять фахівці, роботи з відновлення мозаїки — складні, оскільки окремо відбудовують стіну, окремо — рельєф, і вже опісля — кладуть мозаїку. Цим займатимуться спеціалісти, які мають такий досвід робіт. Усі роботи фінансуватиме компанія-забудовник, яка зруйнувала мозаїку. Вартість робіт поки що невідома, оскільки це три різні види робіт.
Нагадаємо, у липні у Львові знищили відому мозаїку "Рибки".