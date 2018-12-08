Во Львове нашли десятки похищенных кошельков

"На месте работали полицейские. Выясняем детали, и как эти кошельки там оказались", - сообщили в Нацполиции.

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Не исключено, что строители наткнулись на тайник с кошельками и документами, которые, скорее всего, были похищены и спрятаны.

Напомним, у председателя Конституционного суда Литвы в центре Киева украли кошелек.