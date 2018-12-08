Во Львове нашли десятки похищенных кошельков
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 8 декабря. УНН. Во время разборки лесов на улице Фредра в центре Львова строители нашли десятки кошельков. На место вызвали полицейских. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации ГУ Нацполиции во Львовской области.
"На месте работали полицейские. Выясняем детали, и как эти кошельки там оказались", - сообщили в Нацполиции.
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Не исключено, что строители наткнулись на тайник с кошельками и документами, которые, скорее всего, были похищены и спрятаны.
Напомним, у председателя Конституционного суда Литвы в центре Киева украли кошелек.