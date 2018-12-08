У Львові знайшли десятки викрадених гаманців
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 8 грудня. УНН. Під час розбирання риштування на вулиці Фредра у центрі Львова будівельники знайшли десятки гаманців. На місце викликали поліцейських. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Львівській області.
“На місці працювали поліцейські. З’ясовуємо деталі, і як ці гаманці там опинились”, - повідомили у Нацполіції.
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Не виключено, що будівельники натрапили на схованку з гаманцями і документами, які, скоріш всього, були викрадені і заховані.
Нагадаємо, у голови Конституційного суду Литви у центрі Києва вкрали гаманець.