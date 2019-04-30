Во Львове задержали мужчину, который пытался похитить 100 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Полицейские охраны Львова задержали мужчину, который пытался похитить из сейфа 100 тыс. гривен, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Группа реагирования Управления полиции охраны Львова в 03.30 задержала мужчину, который проник на автобазу и из сейфа пытался похитить 100 тыс. гривен. У злоумышленника изъяли предмет похожий на пистолет.
На пульт централизованного наблюдения Управления полиции охраны во Львовской области поступил сигнал "тревога" с охраняемого объекта во Львове по улице Пасечной, немедленно на объект было направлено группу реагирования. По прибытии полицейские охраны обнаружили следы проникновения. В дальнейшем вместе с ведомственной охраной автобазы был задержан злоумышленник.
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На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Сиховского отдела полиции. При проведении обыска у злоумышленника обнаружен предмет похожий на пистолет "Walter" и бытовое принадлежности. Задержанный житель Львова, 1972 года рождения, ранее судимый.
Злоумышленнику за совершение этого уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.185 (кража), - грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет.