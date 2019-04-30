У Львові затримали чоловіка, який намагався викрасти 100 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Поліцейські охорони Львова затримали чоловіка, який намагався викрасти з сейфу 100 тисяч гривень, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
Група реагування Управління поліції охорони Львова о 03.30 затримала чоловіка, який проник на автобазу та з сейфа намагався викрасти 100000 гривень. У зловмисника вилучено предмет схожий на пістолет.
На пульт централізованого спостереження Управління поліції охорони у Львівській області поступив сигнал “тривога” з охоронюваного об’єкта, що у Львові по вулиці Пасічній, негайно на об’єкт було скеровано групу реагування. Після прибуття поліцейські охорони виявили сліди проникнення. В подальшому разом з відомчою охороною автобази було затримано зловмисника.
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На місце події було викликано слідчо-оперативну групу Сихівського відділу поліції. При проведенні обшуку у зловмисника виявлено предмет схожий на пістолет “Walter” та побутове приладдя. Затриманий мешканець Львова, 1972 року народження, раніше судимий.
Зловмиснику за скоєння цього кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 (крадіжка), — загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років.