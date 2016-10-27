Во Львове "заминировали" детский сад
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Сегодня поступило сообщение о заминировании детского сада № 42 "Дывосвит" (ул. Смилывых, 26, Шевченковский район). Из здания вывели детей и обследуют помещение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.
Место происшествия оградили и прекратили доступ посторонних лиц. Из здания дошкольного учебного заведения на безопасное расстояние вывели детей и обследуют помещения и прилегающую территорию.
Напомним, в Мариуполе "заминировали" здание суда Кальмиусского района.