У Львові замінували дитячий садочок
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Сьогодні надійшло повідомлення про замінування дошкільного навчального закладу № 42 “Дивосвіт” (вул. Сміливих, 26, Франківський район). З будівлі вивели дітей і обстежують приміщення. Про це УНН повідомляє із посиланням на прес-службу Львівської міської ради.
Місце події огородили та припинили доступ сторонніх осіб. З будівлі дошкільного навчального закладу на безпечну відстань вивели дітей та обстежують приміщення і прилеглу територію.
Нагадаємо, у Маріуполі "замінували" приміщення суду Кальміуського району.