Во Львове юноши, которые громко слушали Лепса в Range Rover, получили повестки

Об инциденте, который произошел вчера, 8 мая, в центре Львова возле памятника Мицкевичу, сообщил журналист Роман Гурский, который, собственно, и сделал молодым людям замечание за громкую российскую музыку. Один из пассажиров отреагировал агрессивно, и, по словам журналиста, даже пытался выбить из рук телефон.

Детали

Как сообщили в патрульной полиции, после получения обращения джип Range Rover был остановлен на улице Кульпарковской. Выяснилось, что агрессивно вел себя житель Одессы, а за рулем находился житель Донецкой области.

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«Полицейские установили данные водителя, им оказался 26-летний житель Донецкой области. Кроме того, выяснили, что агрессивно вел себя 20-летний житель города Одессы. Лиц сопроводили во Львовское районное управление полиции N°1. Там молодой человек получил от участкового протокол за хулиганские действия. Их проверили на причастность к врагу. После завершения всех действий стражами правопорядка, водитель и пассажир и их друзья получили повестки от военных», - сообщили в патрульной полиции.

Напомним

Бизнесмен из Львова, ранее проживавший в рф, в обход санкций поставлял в россию элитные автомобили.