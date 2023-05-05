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Rolls Royce і Maybach: бізнесмен зі Львова в обхід санкцій постачав до рф елітні автомобілі - СБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Бізнесмен зі Львова, який раніше проживав у рф та має там бізнес, в обхід санкцій налагодив схему постачання до росії Rolls Royce і Maybach. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

Як стало відомо УНН з власних джерел, ідеться про Віталія Бобира.

Як зазначають у силовому відомстві, чоловік скористався тим, що що більшість світових автокомпаній вийшли з ринку рф. І за організованою ним схемою більш ніж за півроку зумів переправити 45 авто преміум-класу.

Цитата

«Серед замовників підсанкційної продукції були представники топменеджменту кремлівського монополіста Газпром і пропагандистського телеканалу russia today. Встановлено, що з серпня 2022 до березня 2023 року ділок нелегально переправив російським «замовникам» 45 автомобілів на загальну суму понад 3 млн євро», - повідомили у СБУ.

Деталі

У СБУ уточнили, що для реалізації оборудки фігурант купував преміальні транспортні засоби в українських автосалонах та оформлював їх на підконтрольні комерційні структури. А потім за підробленими документами він переправляв їх транзитом через територію Євросоюзу до білорусі, а звідти - до росії.

Понад те, чоловік подав заяву на відшкодування більше 6 млн грн ПДВ.

Наразі активи основного фігуранта та інших схеми на суму понад 700 мільйонів гривень арештовані.

«До списку заблокованих активів входять корпоративні права на 17 підприємств, більше ніж півсотні нежитлових виробничих приміщень у різних регіонах України, у тому числі в Криму, 22 квартири у Києві та Львові, майже три десятки земельних ділянок і більше ніж 40 елітних автомобілів», - зазначають в СБУ.

Усім учасникам схеми оголошено підозру трьома статтями Кримінального кодексу України.

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