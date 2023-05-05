Rolls Royce и Maybach: бизнесмен из Львова в обход санкций поставлял в рф элитные автомобили - СБУ

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о Виталии Бобире.

Как отмечают в силовом ведомстве, мужчина воспользовался тем, что большинство мировых автокомпаний вышли с рынка рф. И по организованной им схеме более чем за полгода сумел переправить 45 авто премиум-класса.

Цитата

«Среди заказчиков подсанкционной продукции были представители топ-менеджмента кремлевского монополиста Газпром и пропагандистского телеканала russia today. Установлено, что с августа 2022 до марта 2023 года делец нелегально переправил российским «заказчикам» 45 автомобилей на общую сумму более 3 млн евро», - сообщили в СБУ.

Детали

В СБУ уточнили, что для реализации схемы фигурант покупал премиальные транспортные средства в украинских автосалонах и оформлял их на подконтрольные коммерческие структуры. А затем по поддельным документам он переправлял их транзитом через территорию Евросоюза в беларусь, а оттуда - в россию.

Более того, мужчина подал заявление на возмещение более 6 млн грн НДС.

Сейчас активы основного фигуранта и других схемы на сумму более 700 миллионов гривен арестованы.

«В список заблокированных активов входят корпоративные права на 17 предприятий, более полусотни нежилых производственных помещений в разных регионах Украины, в том числе в Крыму, 22 квартиры в Киеве и Львове, почти три десятка земельных участков и более 40 элитных автомобилей», - отмечают в СБУ.

Всем участникам схемы объявлено подозрение по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

Напомним

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