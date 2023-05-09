У Львові юнаки, які голосно слухали Лєпса у Range Rover, отримали повістки
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Молодики, які у центрі Львова в джипі голосно слухали російського виконавця Григорія Лєпса та агресивно реагували на зауваження, отримали повістки від військових. По це повідомляє патрульна поліція Львіської області, пише УНН.
Про інцидент, який стався вчора, 8 травня, у центрі Львова біля пам’ятника Міцкевичу, повідомив журналіст Роман Гурський, який, власне, і зробив молодикам зауваження за голосну російську музику. Один з пасажирів відреагував агресивно, та, за словами журналіста, навіть намагався вибити з рук телефон.
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Як повідомили у патрульній поліції, після отримання звернення джип Range Rover був зупинений на вулиці Кульпарківській. З’ясувалося, що агресивно поводив себе житель Одеси, а за кермом перебував житель Донецької області.
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«Поліцейські встановили дані водія, ним виявився 26-річний мешканець Донецької області. Окрім того, з'ясували, що агресивно поводився 20-річний мешканець міста Одеси. Осіб супроводили у Львівське районне управління поліції N°1. Там молодий чоловік отримав від дільничного протокол за хуліганські дії. Їх перевірили на причетність до ворога. Після завершення усіх дій охоронцями правопорядку, водій та пасажир та їхні друзі отримали повістки від військових», - повідомили у патрульній поліції.
Нагадаємо
Бізнесмен зі Львова, який раніше проживав в рф, в обхід санкцій постачав до росії елітні автомобілі.