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Во Львове впервые в Украине пациенту вживили протез в кость

Во Львове впервые в Украине пациенту вживили протез в кость

Киев • УНН

 • 1109448 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Впервые за историю украинской медицины, во Львове, пациенту вживили протез прямо в кость, передает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Первого медицинского объединения Львова.

Цитата

"Впервые в истории украинской медицины пациенту вживили протез прямо в кость. Это называется остеоинтеграционным протезированием. У него два преимущества: чувствительность и функциональность. Первую такую операцию на днях провели в Национальном реабилитационном центре "Несокрушимые", - говорится в сообщении.

Подробности

В реабилитационном центре говорят, что первым пациентом стал ветеран российско-украинской войны, капитан ВСУ, 56-летний Игорь Крупнов.

"Осенью авто, в котором он ехал на задание вместе с собратьями, наскочило на мины. Тогда он потерял обе ноги. В сознание пришел всего через несколько дней после ранения. Обрадовался, что врачам удалось сохранить ему жизнь", - отметили в центре.

Дополнение

"Новое направление протезирования украинским врачам помогает овладеть одним из ведущих специалистов в мире – австралийский ортопед-травматолог Муньед Аль Мудерис Munjed Almuderis. В своей стране он сделал уже почти тысячу операций, еще пять сотен – по всему миру. Его пациенты ведут активный образ жизни и работают без ограничений. В частности, могут заниматься фермерством или даже строительными работами", - отмечают в Национальном реабилитационном центре.

"Преимущество остеоинтеграции в том, что пациент имеет чувствительность. чувствительность, с помощью которой он может чувствовать землю и может различать поверхности: например, если ходят по траве, то чувствуют ее мягкость или если наступают на кабель или палец жены, то чувствуют это. Поэтому в этом случае они не могут сказать, что не почувствовали, как наступили на ногу жене", – заявил профессор, ортопед-травматолог Аль Мудерис.

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