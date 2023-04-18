У Львові вперше в Україні пацієнту вживили протез у кістку
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Вперше за історію української медицини, у Львові, пацієнтові вживили протез прямо в кістку, передає УНН з посиланням на сторінку у Facebook Першого медичного об'єднання Львова.
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"Вперше в історії української медицини пацієнтові вживили протез прямо в кістку. Це називається остеоінтеграційним протезуванням. Воно має дві переваги: чутливість і функціональність. Першу таку операцію днями провели в Національному реабілітаційному центрі "Незламні", - йдеться у повідомленні.
Деталі
У реабілітаційному центрі кажуть, що першим пацієнтом став ветеран російсько-української війни, капітан ЗСУ, 56-річний Ігор Крупнов.
"Восени авто, в якому він їхав на завдання разом з побратимами, наскочило на міни. Тоді він втратив обидві ноги. До тями прийшов лише за кілька днів після поранення. Зрадів, що лікарям вдалося зберегти йому життя", - зазначили у центрі.
Доповнення
"Новий напрям протезування українським лікарям допомагає опанувати один із провідних спеціалістів у світі – австралійський ортопед-травматолог Муньєд Аль Мудеріс Munjed Almuderis. У своїй країні він зробив вже майже тисячу операцій, ще пʼять сотень – по всьому світу. Його пацієнти ведуть активний спосіб життя і працюють без обмежень. Зокрема, можуть займатися фермерством чи навіть будівельними роботами", - зазначають у Національному реабілітаційному центрі.
"Перевага остеоінтеграції в тому, що пацієнт має чутливість. чутливість за допомогою якої він може відчувати землю і може розрізняти поверхні: наприклад, якщо ходять по траві, то відчувають її м’якість або якщо наступають на кабель чи палець дружини, то відчувають це. Тому у цьому випадку вони не можуть сказати, що не відчули, як наступили на ногу дружині", – заявив професор, ортопед-травматолог Аль Мудеріс.
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