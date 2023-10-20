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Во Львове отключили отопление из-за потепления

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 октября. УНН. Учитывая повышение температуры воздуха во Львове приостанавливают поставки отопления. Соответствующее решение внедряется с 20 октября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.

Во Львове отключили отопление из-за потепления

Цитата

«Учитывая повышение температуры воздуха, в частности на выходных во Львове прогнозируют +20 градусов, подачу отопления в городе приостанавливают», - сообщили в городском совете.

Добавим

Восстановить теплоснабжение планируют со следующей недели, но все будет зависеть от температурных показателей, пояснили в Горсовете.

Еще одна причина временного отключения отопления – экономия газа.

«Чтобы не было перегревов и нерационального использования газа, подачу отопления с сегодняшнего дня приостанавливаем», - пояснил Орест Тимчишин, директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры ЛГС.

Напомним, что отопительный сезон для населения и бюджетных учреждений Львова начался 16 октября.

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