Завтра у Львові розпочнеться опалювальний сезон
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Завтра, 16 жовтня, у Львові розпочинається опалювальний сезон для населення і бюджетних установ, передає УНН із посиланням на Львівську міську раду.
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Як розповіли у департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР, будинки і об’єкти теплопостачання технічно готові до подачі опалення. Натомість мешканці самі можуть вирішувати брати подане тепло чи ні.
“Станом на сьогодні будинки готові до подачі тепла, акти готовності підписані, система заповнена водою, проведена повірка лічильників. Проведені також роботи на інженерних мережах внутрішньобудинкової системи.
Варто відзначити, що завдання „Львівтеплоенерго“ і „Залізничнетеплоенерго“ — це подати тепло до будинків. Натомість мешканці, які є власниками будинків, самі вирішують, брати це тепло чи ні”, — наголошує Орест Тимчишин, директор департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР.
Додамо
Оскільки цей опалювальний сезон, як і минулоріч, відбуватиметься у час війни, то мер Львова Андрій Садовий наголошує й на альтернативі центральному опаленню.
“Хочу наголосити на особливості цього опалювального сезону. У нас все готове. Але, так виглядає, що росія буде атакувати об’єкти критичної інфраструктури і цього року. Тому, якщо в грудні, січні чи лютому певний час не буде централізованого опалення, то всі мають розуміти, які є альтернативні варіанти.
Так півторитисячі наших будинків мають укриття і там є пічки, є дрова. Але, я б хотів, щоб кожен подумав, де родина має бути, якщо буде нестандартна ситуація. Дай Бог, щоб цього не було, але береженого Бог береже”, — відзначає Андрій Садовий.