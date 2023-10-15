Завтра во Львове начнется отопительный сезон

Детали

Как рассказали в департаменте жилищного хозяйства и инфраструктуры ЛГС, дома и объекты теплоснабжения технически готовы к подаче отопления. Но жители сами могут решать брать поданное тепло или нет.

“По состоянию на сегодня дома готовы к подаче тепла, акты готовности подписаны, система заполнена водой, проведена поверка счетчиков. Проведены также работы на инженерных сетях внутридомовой системы.

Стоит отметить, что задача „Львовтеплоэнерго“ и „Зализнычнетеплоэнерго“ — это подать тепло в дома. Но жители, которые являются владельцами домов, сами решают, брать это тепло или нет”, — отмечает Орест Тимчишин, директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры ЛГС.

Добавим

Поскольку этот отопительный сезон, как и в прошлом году, будет происходить в время войны, то мэр Львова Андрей Садовый отмечает и на альтернативе центральному отоплению.

“Хочу отметить особенности этого отопительного сезона. У нас все готово. Но, так выглядит, что россия будет атаковать объекты критической инфраструктуры и в этом году. Поэтому, если в декабре, январе или феврале определенное время не будет централизованного отопления, то все должны понимать, какие есть альтернативные варианты.

Так полторы тысячи наших домов имеют укрытия и там есть печки, есть дрова. Но, я бы хотел, чтобы каждый подумал, где семья должна быть, если будет нестандартная ситуация. Дай Бог, чтобы этого не было, но береженого Бог бережет”, — отмечает Андрей Садовый.