У Львові відключили опалення через потепління
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. З огляду на підвищення температури повітря у Львові призупиняють постачання опалення. Відповідне рішення впроваджується з 20 жовтня. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу Львівської міської ради.
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«З огляду на підвищення температури повітря, зокрема на вихідних у Львові прогнозують +20 градусів, подачу опалення у місті призупиняють», - повідомили у міській раді.
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Відновити теплопостачання планують з наступного тижня, але все буде залежати від температурних показників, пояснили у Міськраді.
Ще одна причина тимчасового відключення опалення – економія газу.
«Щоб не було перегрівів і нераціонального використання газу, подачу опалення від сьогодні призупиняємо», - пояснив Орест Тимчишин, директор департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР.
Нагадаємо, що опалювальний сезон для населення і бюджетних установ Львова розпочався 16 жовтня.