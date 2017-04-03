Во Львове состоялось торжественное поднятие сине-желтого флага
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 3 апреля. УНН. Сегодня во Львове в честь празднования 27-й годовщины поднятия Государственного флага над львовской Ратушей состоялась торжественная сессия городского совета. Об этом сообщил корреспондент УНН.
Участие в сессии приняли нынешние депутаты, а также депутаты первого созыва городского совета, которые 27 лет назад поднимали сине-желтый флаг над Ратушей. После на Ратуше под звуки оркестра торжественно подняли держаний флаг Украины.
Владимир Середа был депутатом первого созыва и также участвовал в торжественном поднятии флага над Ратушей.
“Помню те мгновения, это был действительно знаменательный день. Хочу сказать, что те времена чем-то схожи с настоящим. Мы начали забывать о важности флага в жизни страны, а так не должно быть”, — рассказал В.Середа.
Напомним, 26 марта ко Дню Национальной гвардии Украины в ряде городов состоялись торжественные мероприятия.