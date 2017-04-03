У Львові відбулось урочисте підняття синьо-жовтого стягу
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 3 квітня. УНН. Сьогодні у Львові на честь відзначення 27-річниці підняття Державного прапора над львівською Ратушею відбулась урочиста сесія міської ради. Про це повідомив кореспондент УНН.
Участь в сесії взяли нинішні депутати, а також депутати першого скликання міської ради, які 27 років тому піднімали синьо-жовтий стяг над Ратушею. Опісля на Ратуші під звуки оркестру урочисто підняли держаний прапор України.
Володимир Середа був депутатом першого скликання і також брав участь в урочистому піднятті стягу над Ратушею.
“Пам’ятаю ті миті, то був дійсно знаменний день. Хочу сказати, що ті часи чимось схожі із сьогоденням. Ми почали забувати про важливість прапора в житті країни, а так не має бути”, — розповів В.Середа.
Нагадаємо, 26 березня до Дня Національної гвардії України у низці міст відбулися урочисті заходи.