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Во Львове ученики старших классов могут уйти на дистанционку из-за стремительного роста COVID-19

Во Львове ученики старших классов могут уйти на дистанционку из-за стремительного роста COVID-19

Киев • УНН

 • 16128 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Во Львове учеников старших классов могут перевести на онлайн-обучение из-за стремительной вспышки коронавирусной болезни в городе. Об этом во время брифинга сообщил первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко, передает УНН.

Цитата

"Ситуация с детьми является самой критической. По состоянию на сегодня около 15% учащихся городских школ либо больны, либо имеют подозрение, либо имеют признаки того или иного заболевания. Поэтому будем предлагать следующие решения: переход с понедельника, 24 января, на дистанционное обучение учеников 5-11 класса и перевод на онлайн-форму секций и кружков", — заявил Москаленко.

Детали

Отмечается, что в 40 школах 125 классов находится на самоизоляции из-за вспышки коронавируса. Как отметил Москаленко, завтра, 21 января, городской штаб по противодействию коронавирусу будет рекомендовать комиссии по ТЭБ и ЧС перевести учеников 5-11 классов на онлайн-обучение.

Добавим

Министр здравоохранения Виктор Ляшко официально заявил, что в Украине начался новая вспышка пандемии коронавируса. Он отметил, что самая сложная ситуация - в западной части страны.

По словам министра, негативная динамика уже наблюдается в Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях.

В Украине зафиксировано уже 3,79 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 19 января, - почти 18,5 тысячи, самый большой показатель с начала января.

За последние сутки самое большее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (2777), Львовской (1440) областях, городе Киев (1409), Тернопольской (1145) и Сумской (1137) областях.

Согласно данным Worldometer, ресурса, который отслеживает ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 16-м - по числу смертей от COVID-19.

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