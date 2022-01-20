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У Львові учні старших класів можуть піти на дистанційку через стрімкий ріст COVID-19

У Львові учні старших класів можуть піти на дистанційку через стрімкий ріст COVID-19

Київ • УНН

 • 16133 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. У Львові учнів старших класів можуть перевести на онлайн-навчання через стрімкий спалах коронавірусної хвороби в місті. Про це під час брифінгу повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, передає УНН.

Цитата

"Ситуація з дітьми є найкритичнішою. Станом на сьогодні близько 15% учнів міських шкіл або хворі, або мають підозру, або мають ознаки того чи іншого захворювання. Тож будемо пропонувати наступні рішення: перехід з понеділка, 24 січня, на дистанційне навчання учнів 5-11 класу та переведення на онлайн-форму секцій та гуртків", — заявив Москаленко.

Деталі

Зазначається, що у 40 школах 125 класів перебуває на самоізоляції через спалах коронавірусу. Як зауважив Москаленко, завтра, 21 січня, міський штаб з протидії коронавірусу рекомендуватиме комісії з ТЕБ і НС перевести учнів 5-11 класів на онлайн-навчання.

Додамо

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко офіційно заявив, що в Україні розпочався новий спалах пандемії коронавірусу. Він зазначив, що найскладніша ситуація - у західній частині країни.

За словами міністра, негативна динаміка вже спостерігається у Чернівецькій, Львівській та Тернопільській областях.

В Україні зафіксовано вже 3,79 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 19 січня, - майже 18,5 тисячі, найбільший показник з початку січня.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (2777), Львівській (1440) областях, місті Київ (1409), Тернопільській (1145) та Сумській (1137) областях.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 17-у місці за поширенням і на 16-у - за кількістю смертей від COVID-19.

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