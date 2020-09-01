Во Львове в вузе работала нарколаборатория по изготовлению метадона
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Во Львове разоблачили группу лиц, организовавших в учебном заведении нарколабораторию. Об этом на своей странице в Facebook сообщила прокурор Львовской области Ирина Диденко, передает УНН.
“Объемы достаточно масштабные. За один раз производилась партия от 1 кг особо опасного наркотика — метадон. Это при том, что доза 1 г на „черном рынке“ составляет от 600 грн. Лаборатория по изготовлению метадона задокументирована впервые. Напомню, метадон — полусинтетическое наркотическое средство, что запрещено во всех странах мира из-за высокой смертности. Сами дельцы его не принимают”, — написала Диденко.
По версии следствия, речь идет о четверых львовянах:
-
- организаторе — совладельце львовского кальян-бара;
-
- заведующем лабораторией одного из львовских вузов (химика, который изготавливал наркотическое средство);
-
- работнике кальян-бара (соорганизатор, администратор сайта);
-
- работнике кальян-бара (фасовщик и распространитель).
-
“Сбывался” товар “через специально созданный интернет-магазин. Фигуранты присылали наркотики по почте, получив перед этим подписку на банковские счета. Сейчас задокументировано изготовление для сбыта метадона, весом почти 3 кг и ценой более 1 800 000 грн. Сегодня (31 августа — ред.) они задержаны при реализации еще более 1 кг цене около 700 000 грн. Дельцы распространяли его по всей Львовской области, а их покупателями были наркозависимые лица, котрые заказывали преимущественно от одного до нескольких грамм”, — сообщила прокурор.
Она добавила, что сейчас задержанным готовятся подозрения с предварительной правовой квалификацией ч.3 ст.307, ч.3 ст.311, ч.2 ст.317 УК Украины и ходатайства об избрании меры пресечения.
Как сообщал УНН, в Киеве прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который подозревается в том, что наладил сбыт кокаина в своем кальян-баре.