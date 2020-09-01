Во Львове в вузе работала нарколаборатория по изготовлению метадона

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
18:50 • 11688 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 72769 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 107314 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 179392 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 183215 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 390667 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 226202 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 500806 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 349403 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 230420 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
2м/с
70%
Популярные новости

ЕС может отдать путину 240 млрд евро, если Венгрия заблокирует санкции - МИД Эстонии

5 апреля, 14:36 • 21137 просмотра

Это сигнал москвы Вашингтону: в МИД обнародовали заявление об ударе по Кривому Рогу

5 апреля, 15:20 • 46660 просмотра

В столице с завтрашнего дня возобновляется движение метро на участке "Лесная" – "Днепр"

5 апреля, 15:31 • 15582 просмотра

Еще 45 украинцев удалось вернуть из оккупации, россии и беларуси - Лубинец

5 апреля, 15:54 • 15179 просмотра

Генштаб опроверг ложь рф о нарушении Украиной "энергетического перемирия"

5 апреля, 16:08 • 15900 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 142735 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 130706 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 219187 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 390665 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 500805 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Тони Радакин

Биньямин Нетаньяху

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Великобритания

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

18:50 • 11686 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 38447 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 38171 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 45748 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 75692 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Во Львове в вузе работала нарколаборатория по изготовлению метадона

Киев • УНН

 • 21181 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Во Львове разоблачили группу лиц, организовавших в учебном заведении нарколабораторию. Об этом на своей странице в Facebook сообщила прокурор Львовской области Ирина Диденко, передает УНН.

Во Львове в вузе работала нарколаборатория по изготовлению метадона

“Объемы достаточно масштабные. За один раз производилась партия от 1 кг особо опасного наркотика — метадон. Это при том, что доза 1 г на „черном рынке“ составляет от 600 грн. Лаборатория по изготовлению метадона задокументирована впервые. Напомню, метадон — полусинтетическое наркотическое средство, что запрещено во всех странах мира из-за высокой смертности. Сами дельцы его не принимают”, — написала Диденко.

По версии следствия, речь идет о четверых львовянах:

  • организаторе — совладельце львовского кальян-бара;
  • заведующем лабораторией одного из львовских вузов (химика, который изготавливал наркотическое средство);
  • работнике кальян-бара (соорганизатор, администратор сайта);
  • работнике кальян-бара (фасовщик и распространитель).

“Сбывался” товар “через специально созданный интернет-магазин. Фигуранты присылали наркотики по почте, получив перед этим подписку на банковские счета. Сейчас задокументировано изготовление для сбыта метадона, весом почти 3 кг и ценой более 1 800 000 грн. Сегодня (31 августа — ред.) они задержаны при реализации еще более 1 кг цене около 700 000 грн. Дельцы распространяли его по всей Львовской области, а их покупателями были наркозависимые лица, котрые заказывали преимущественно от одного до нескольких грамм”, — сообщила прокурор.

Она добавила, что сейчас задержанным готовятся подозрения с предварительной правовой квалификацией ч.3 ст.307, ч.3 ст.311, ч.2 ст.317 УК Украины и ходатайства об избрании меры пресечения.

Как сообщал УНН, в Киеве прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который подозревается в том, что наладил сбыт кокаина в своем кальян-баре.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,917.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,790.23