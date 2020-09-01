У Львові у виші працювала нарколабораторія з виготовлення метадону
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. У Львові викрили групу осіб, які організували у навчальному закладі нарколабораторію. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прокурор Львівської області Ірина Діденко, передає УНН.
“Об’єми досить масштабні. За один раз виготовлялась партія від 1 кг особливо небезпечного наркотику метадон. Це при тому, що доза 1 грама на „чорному ринку“ сягає від 600 грн. Лабораторія з виготовлення метадону задокументована вперше. Нагадаю, метадон напівсинтетичний наркотичний засіб, що заборонений у всіх країнах світу через високу смертність. Самі ділки його не вживають”, — написала Діденко.
За версією слідства, ідеться про чотирьох львів’янах:
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- організатор — співвласник львівського кальян-бару;
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- завідувач лабораторії одного з львівських вишів (хімік, який виготовляв наркотичний засіб);
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- працівник кальян-бару (співорганізатор, адміністратор сайту);
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- працівник кальян-бару (фасувальник і розповсюджувач).
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“Збувався „товар“ через спеціально створений інтернет-магазин. Фігуранти надсилали наркотики поштою, отримавши перед цим передплату на банківські рахунки. Наразі задокументовано виготовлення для збуту метадону, вагою майже 3 кг та ціною понад 1 800 000 грн. Сьогодні (31 серпня — ред.) їх затримано при реалізації ще понад 1 кг ціною близько 700 000 грн. Ділки розповсюджували його по усій Львівщині, а їх покупцями були наркозалежні особи, які замовляли, переважно, від одного до кількох грам”, — повідомила прокурор.
Вона додала, що наразі затриманим готуються підозри з попередньою правовою кваліфікацією ч.3 ст.307, ч.3 ст.311, ч.2 ст.317 КК України та клопотання про обрання запобіжних заходів.
Як повідомляв УНН, у Києві прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, який підозрюється у тому, що налагодив збут кокаїну у своєму кальян-барі.