Во Львове трамвай травмировал женщину
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Во Львове на конечной остановке трамвая № 3 - "Аквапарк", произошел инцидент - трамвай травмировал женщину. На место происшествия оперативно прибыли медики, работники ГСЧС, службы ЛКП "Львовэлектротранс". Обстоятельства происшествия выясняют, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
"Сегодня на конечной остановке трамвая № 3 - "Аквапарк", произошел досадный инцидент относительно трамвайного вагона № 1004 и пешехода. На место происшествия оперативно прибыли медики, работники ГСЧС, службы ЛКП "Львовэлектротранс". Обстоятельства происшествия выясняют", - рассказал Иван Бондарь, начальник отдела информации и связей с общественностью ЛКП "Львовэлектротранс".
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По оперативным данным, травмирована женщина.