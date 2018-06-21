Во Львове трамвай травмировал женщину

"Сегодня на конечной остановке трамвая № 3 - "Аквапарк", произошел досадный инцидент относительно трамвайного вагона № 1004 и пешехода. На место происшествия оперативно прибыли медики, работники ГСЧС, службы ЛКП "Львовэлектротранс". Обстоятельства происшествия выясняют", - рассказал Иван Бондарь, начальник отдела информации и связей с общественностью ЛКП "Львовэлектротранс".

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По оперативным данным, травмирована женщина.