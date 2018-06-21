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У Львові трамвай травмував жінку

У Львові трамвай травмував жінку

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. У Львові на кінцевій зупинці трамвая № 3 — “Аквапарк”, стався інцидент - трамвай травмував жінку. На місце події оперативно прибули медики, працівники ДСНС, служби ЛКП “Львівелектротранс”. Обставини події з’ясовують, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".

“Сьогодні на кінцевій зупинці трамвая № 3 — „Аквапарк“, стався прикрий інцидент щодо трамвайного вагона № 1004 та пішохода. На місце події оперативно прибули медики, працівники ДСНС, служби ЛКП „Львівелектротранс“. Обставини події з’ясовують”, — розповів Іван Бондар, начальник відділу інформації та зв’язків з громадськістю ЛКП “Львівелектротранс”.

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За оперативними даними, травмована жінка.

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