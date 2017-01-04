Во Львове произошел пожар в управлении МВД
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 4 января. УНН. Прошлой ночью во Львове на ул.С.Бандеры, 1 произошел пожар в здании, которое находится на балансе Службы безопасности. Там находится городское управление МВД. Эту информацию корреспонденту УНН рассказал представитель ГосЧС во Львовской области Виталий Туровцев.
Он рассказал, что пожар произошел на первом этаже здания.
"Пожар произошел в 3:01, пожарным удалось его ликвидировать в 3:47. Огонь уничтожил 15 кв.м стены. Причины инцидента устанавливаются", - рассказал В.Туровцев.
Напомним, полиция открыла уголовное производство по факту возгорания помещения бывшего завода "Электрон" во Львове.