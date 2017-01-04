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12 марта, 19:49 • 102891 просмотра

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11 марта, 14:39 • 144711 просмотра

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Во Львове произошел пожар в управлении МВД

Во Львове произошел пожар в управлении МВД

Киев • УНН

 • 24300 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 4 января. УНН. Прошлой ночью во Львове на ул.С.Бандеры, 1 произошел пожар в здании, которое находится на балансе Службы безопасности. Там находится городское управление МВД. Эту информацию корреспонденту УНН рассказал представитель ГосЧС во Львовской области Виталий Туровцев.

Он рассказал, что пожар произошел на первом этаже здания.

"Пожар произошел в 3:01, пожарным удалось его ликвидировать в 3:47. Огонь уничтожил 15 кв.м стены. Причины инцидента устанавливаются", - рассказал В.Туровцев.

Напомним, полиция открыла уголовное производство по факту возгорания помещения бывшего завода "Электрон" во Львове.

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