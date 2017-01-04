У Львові сталася пожежа в управлінні МВС
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 4 січня. УНН. Минулої ночі у Львові на вул.С.Бандери, 1 сталася пожежа у будівлі, котра перебуває на балансі Служби безпеки. Там знаходиться міське управління МВС. Цю інформацію кореспонденту УНН розповів речник ДСНс у Львівській області Віталій Туровцев.
Він розповів, що пожежа трапилась на першому поверсі будівлі.
“Пожежа сталась о 03:01, пожежникам вдалось її ліквідувати о 03:47. Вогонь знищив 15 кв. м стіни. Причини інциденту встановлюються”, — розповів В.Туровцев.
Нагадаємо, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом загорання приміщення колишнього заводу “Електрон” у Львові.