Во Львове пьяным за рулем задержали депутата облсовета

Транспортное средство остановили и сообщили водителю о его нарушении. 48-летний водитель вел себя спокойно, но пытался говорить с патрульными на другие темы. Во время общения с ним инспекторы заметили признаки алкогольного опьянения.

Водитель не согласился на месте проходить проверку на устройстве "Драгер" и пожелал поехать в медицинское учреждение - в Жовковскую районную больницу. Медики сообщили, что не смогут проверить кровь и предложили патрульным ее самостоятельно завезти во Львов. Впоследствии врач, не проведя осмотра сделала вывод, что водитель трезв. В патрульных это вызвало подозрение, поэтому они предложили водителю поехать в другое медицинское учреждение. Водитель сначала согласился, а потом передумал.

Вдруг он начал жаловаться на плохое самочувствие и захотел чтобы ему поставили капельницу. Мужчина нецензурно выражался в адрес патрульных и при предоставлении водителю медицинской помощи, дальше продолжал спор. Водитель же сдал кровь, а врач дала патрульным еще одно заключение под тем же порядковым номером, как и на предварительном заключении, однако отметила, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Она объяснила свой поступок тем, что боялась потерять работу.

Следовательно, у патрульных появилось два заключения. Инспекторы оформили на водителя протокол за управление в нетрезвом состоянии.

Впоследствии стало известно, что ранее упомянутый гражданин является депутатом областного совета. Соответствующие материалы и видео Управление патрульной полиции передаст в суд, а также в прокуратуру, чтобы та и оценила действия медиков. В патрульной полиции отказались назвать фамилию депутата. Однако, корреспонденту УНН из собственных источников стало известно, что фамилия этого депутат Львовского облсовета Роман Демчина.