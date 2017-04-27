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У Львові п'яним за кермом затримали депутата облради

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 27 квітня. УНН. В ніч на 27 квітня патрульні помітили неподалік кордону на трасі Львів — Рава-Руська автомобіль Toyota Land Cruiser, водій якого при зміні напрямку руху не скористався показником повороту. Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції міста Львова, передає УНН.

У Львові п'яним за кермом затримали депутата облради

Транспортний засіб зупинили і повідомили водієві про його порушення. 48-річний водій поводився спокійно, але намагався говорити з патрульними на інші теми. Під час спілкування з ним інспектори помітили ознаки алкогольного сп‘яніння.

Водій не погодився на місці проходити перевірку на пристрої "Драгер" і забажав поїхати у медичний заклад — у Жовківську районну лікарню. Медики повідомили, що не зможуть перевірити кров і запропонували патрульним її самотужки завезти до Львова. Згодом лікар, не провівши огляду зробила висновок, що водій тверезий. У патрульних це викликало підозру, тому вони запропонували водієві поїхати у інший медичний заклад. Водій спочатку погодився, а потім передумав.

Раптом він почав скаржитися на погане самопочуття і захотів аби йому поставили крапельницю. Чоловік нецензурно висловлювався до патрульних і під час надання водієві медичної допомоги, далі продовжував суперечку. Водій таки здав кров, а лікар дала патрульним ще один висновок з тією ж годиною та порядковим номером, як і на попередньому висновку, однак зазначила, що водій перебуває в стані алкогольного сп‘яніння. Вона пояснила свій вчинок тим, що боялася втратити роботу.

Відтак, у патрульних з‘явилися два висновки. Інспектори оформили на водія протокол за керування у нетверезому стані.

Згодом стало відомо, що раніше згаданий громадянин є депутатом обласної ради. Відповідні матеріали та відео Управління патрульної поліції передасть у суд, а також у прокуратуру аби та оцінила дії медиків. В патрульній поліції відмовились називати прізвище депутата. Однак, кореспонденту УНН з власних джерел стало відомо, що прізвище цього депутат Львівської облради Роман Демчина.

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