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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
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США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 125899 просмотра

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Во Львове повредили автомобиль активиста

Во Львове повредили автомобиль активиста

Киев  •  УНН

 • 11342 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. Автомобиль активиста повредили во Львове. В багажнике автомобиля обнаружили предмет, похожий на ручную гранату. Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Львов, ул. Героев УПА, 38 (возле дома) обнаружено в автомобиле Ауди А6 (владелец – Иван Спринський, основатель общественной организации "Рабов в рай не пускают") разбитое заднее окно с правой стороны от водительского сидения (багажника), а в багажнике находится предмет, похожий на ручную гранату, – РГД-5", - говорится в сообщении.

На месте инцидента работает СОГ Франковского ОП ГУНП во Львовской области, ИТУ, кинологическая служба.

По состоянию на 11:15 осуществляется объезд этой улицы по площади Лыпневой из-за работы взрывотехников.

Напомним, активисту одесского Автомайдана Виталию Устименко предоставили государственную охрану.

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