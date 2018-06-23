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У Львові пошкодили автомобіль активіста

У Львові пошкодили автомобіль активіста

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КИЇВ. 23 червня. УНН. Автомобіль активіста пошкодили у Львові. У багажнику автівки виявили предмет, схожий на ручну гранату. Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

"Львів, вул. Героїв УПА, 38 (біля будинку) виявлено в автомобілі Ауді А6 (власник – Іван Спринський, засновник громадської організації "Рабів до раю не пускають") розбите заднє вікно з правої сторони від водійського сидіння (багажника), а у багажнику знаходиться предмет, схожий на ручну гранату, – РГД 5", – йдеться в повідомленні.

На місці інциденту працює СОГ Франківського ВП ГУНП у Львівській області, ВТУ, кінологічна служба.

Станом на 11:15 здійснюється об'їзд цієї вулиці по площі Липневій через роботу вибухотехніків.

Нагадаємо, активісту одеського Автомайдану Віталієві Устименку надали державну охорону

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