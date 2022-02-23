Во Львове умер экс-нардеп Алексей Скрипник
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Сегодня во Львове умер 57-летний Алексей Скрипник - бывший народный депутат от "Самопомочи". Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый на своей странице в Facebook, передает УНН.
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“Ужасная новость. ... сообщили о смерти нашего друга, львовянина Алексея Скрипника. Большая потеря для нашей общины и Украины! Соболезнования родным и близким”, — написал Садовый.
Детали
Как сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук, его коллега умер “в результате внезапного обострения болезни”.
Справка
Алексей Скрипник — украинский бизнесмен, был депутатом Верховной Рады от “Самопомочи” в 2014-2019 гг.