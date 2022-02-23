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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 7617 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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У Львові помер екснардеп Олексій Скрипник

У Львові помер екснардеп Олексій Скрипник

Київ • УНН

 • 167821 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Сьогодні у Львові помер 57-річний Олексій Скрипник - колишній народний депутат від «Самопомочі». Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Цитата

“Жахлива новина. ... повідомили про смерть нашого друга, львів‘янина Олексія Скрипника. Велика втрата для нашої громади та України! Співчуття рідним та близьким”, — написав Садовий.

Деталі

Як повідомив екснардеп Ігор Мосійчук, його колега помер “у результаті раптового загострення хвороби”.

Довідка

Олексій Скрипник — український бізнесмен, був депутатом Верховної Ради від “Самопомочі” у 2014-2019 рр.

Українські Національні Новини

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