У Львові помер екснардеп Олексій Скрипник
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Сьогодні у Львові помер 57-річний Олексій Скрипник - колишній народний депутат від «Самопомочі». Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Цитата
“Жахлива новина. ... повідомили про смерть нашого друга, львів‘янина Олексія Скрипника. Велика втрата для нашої громади та України! Співчуття рідним та близьким”, — написав Садовий.
Деталі
Як повідомив екснардеп Ігор Мосійчук, його колега помер “у результаті раптового загострення хвороби”.
Довідка
Олексій Скрипник — український бізнесмен, був депутатом Верховної Ради від “Самопомочі” у 2014-2019 рр.