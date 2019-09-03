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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 20965 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 115318 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 126084 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 117445 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 122771 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 126823 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151872 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150875 просмотра

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Во Львове полиция задержала мужчину с оружием, который угрожал убить 10 человек

Во Львове полиция задержала мужчину с оружием, который угрожал убить 10 человек

Киев  •  УНН

 • 11044 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 3 сентября. УНН. Во Львове в центре города задержали мужчину, который угрожал десяти людям. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции области, передает корреспондент УНН.

Вчера, в 23 часа, патрульным поступил вызов о том, что на улице Вороного во Львове пьяный с оружием в руках угрожает убийством мужчине его жене и ребенку. На вызов отправились экипаж роты тактико-оперативного реагирования (ТОР) и патруль Галицкого района. Нарушитель даже не успел оказать сопротивления. Задержанным оказался 40-летний львовянин. Пистолет был в боевой готовности. С места происшествия изъяли пистолет Макарова с спиленными маркировками и присоединенным глушителем, раскладной нож, одну перчатку.

“Как впоследствии выяснилось, этот человек угрожал еще около 10 лицам и все написали заявления. На месте работали следователи Галицкого отдела полиции, а затем вместе с ними ТОРовцы сопроводили задержанного в изолятор временного содержания в городе Обухов. Мужчине грозит лишением свободы на срок от трех до семи лет”, — сообщили в патрульной полиции Львовской области.

Как сообщал УНН, на Херсонщине загорелась грузовик с арбузами.

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