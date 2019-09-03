Во Львове полиция задержала мужчину с оружием, который угрожал убить 10 человек

Вчера, в 23 часа, патрульным поступил вызов о том, что на улице Вороного во Львове пьяный с оружием в руках угрожает убийством мужчине его жене и ребенку. На вызов отправились экипаж роты тактико-оперативного реагирования (ТОР) и патруль Галицкого района. Нарушитель даже не успел оказать сопротивления. Задержанным оказался 40-летний львовянин. Пистолет был в боевой готовности. С места происшествия изъяли пистолет Макарова с спиленными маркировками и присоединенным глушителем, раскладной нож, одну перчатку.

“Как впоследствии выяснилось, этот человек угрожал еще около 10 лицам и все написали заявления. На месте работали следователи Галицкого отдела полиции, а затем вместе с ними ТОРовцы сопроводили задержанного в изолятор временного содержания в городе Обухов. Мужчине грозит лишением свободы на срок от трех до семи лет”, — сообщили в патрульной полиции Львовской области.

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