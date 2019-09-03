У Львові поліція затримала чоловіка з зброєю, який погрожував вбити 10 людей
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 3 вересня. УНН. У Львові в центрі міста затримали чоловіка, який погрожував десятьом людям. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції області, передає кореспондент УНН.
Вчора, о 23 годині, до патрульних надійшов виклик про те, що на вулиці Вороного у Львові п’яний зі зброєю в руках погрожує вбивством чоловікові його дружині і дитині. На виклик вирушили екіпаж роти тактико-оперативного реагування (ТОР) та патруль Галицького району. Порушник навіть не встиг чинити опору. Затриманим виявився 40-річний львів’янин. Пістолет був у бойовій готовності. З місця події вилучили пістолет Макарова із спиляними маркуваннями та приєднаним глушником, розкладний ніж, одну рукавицю.
“Як згодом з’ясувалося, цей чоловік погрожував ще близько 10 особам і всі написали заяви. На місці працювали слідчі Галицького відділу поліції, а згодом разом з ними ТОРівці супроводили затриманого в ізолятор тимчасового тримання у місті Пустомити. Чоловікові загрожує позбавленням волі на строк від трьох до семи років”, — повідомили у патрульній поліції Львівщини.
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