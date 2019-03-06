Во Львове полиция расследует жестокое убийство пенсионерки

Тело погибшей (1945 года рождения) обнаружили в помещении, в котором она проживала. На теле женщины обнаружены множественные ссадины, переломы костей лице, следы от удушения. ЕЕ ноги были связаны скотчем.



Вероятно пенсионерку ограбили.



Полиция начала досудебное расследование по ст. 115 УК Украины - умышленное убийство.



Как сообщал УНН, в городе Чоп на Закарпатье от рук рецедивиста и его друга погиб пенсионер. По факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений полиция проводит досудебное следствие.