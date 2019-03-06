У Львові поліція розслідує жорстоке вбивство пенсіонерки
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. У Львові у власному помешканні побили та вбили пенсіонерку. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Тіло загиблої (1945 року народження) виявили у помешканні, в якому вона проживала. На тілі жінки виявлені множинні садна, переломи кісток обличчі, сліди від удушення. ЇЇ ноги були зв’язані скотчем.
Ймовірно пенсіонерку пограбували.
Поліція розпочала досудове розслідування за ст. 115 КК Україні – умисне вбивство.
Як повідомляв УНН, в місті Чоп на Закарпатті від рук рецедивіста і його друга загинув пенсіонер. За фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень поліція проводить досудове слідство.