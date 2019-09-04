Во Львове перечислили все мозаики

"Мы провели аудит всех мозаик, имеем сейчас около 270 объектов. Мы сделали учетные карточки уже по 39 объектам. Завтра в 19.00 в управлении охраны исторической среды будем эту тему обсуждать. Мы уже делали две встречи, это уже третья. Ожидаем к концу сентября на исполкоме утвердить перечень и механизм их сохранения", - прокомментировал Андрей Москаленко, заместитель городского головы по вопросам развития.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во Львове уничтоженную мозаику "Рыбки" восстановят через 2-3 месяца

Напомним, встреча на тему "Мозаичные произведения на фасадах и в интерьерах" должна состояться завтра в 19.00 в управлении охраны исторической среды (ул. Валовая, 20). Во время встречи будут представлены предварительный перечень имеющихся исторических мозаичных произведений Львова. Также будет предоставлена информация о проделанной работе со стороны мэрии по сохранению этих мозаик и произведений искусства.

Напомним, в июле во Львове уничтожили известную мозаику "Рыбки".