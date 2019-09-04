У Львові перерахували всі мозаїки
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. У Львові облікували об’єкти, на яких розташовані мозаїки та мистецькі панно. Таких об’єктів 270. Відтак, буде розроблене та прийняте рішення виконавчого комітет щодо їх збереження. Про це на апаратній нараді розповів Андрій Москаленко, заступник міського голови з питань розвитку. Про це пише "Гал-інфо" із посиланням на Львівську міську раду, передає УНН.
“Ми провели аудит всіх мозаїк, маємо зараз близько 270 об’єктів. Ми зробили облікові картки вже по 39 об’єктах. Завтра о 19.00 год в управлінні охорони історичного середовища будемо цю тему обговорювати. Ми вже робили дві зустрічі, це вже буде третя. Очікуємо до кінця вересня на виконкомі затвердити перелік та механізм їх збереження”, — прокоментував Андрій Москаленко, заступник міського голови з питань розвитку.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Львові знищену мозаїку "Рибки" відновлять через 2-3 місяці
Нагадаємо, зустріч на тему “Мозаїчні твори на фасадах та в інтер’єрах” має відбутись завтра о 19.00 год в управлінні охорони історичного середовища (вул. Валова, 20). Під час зустрічі буде представлено попередній перелік наявних історичних мозаїчних творів Львова. Також буде надана інформація про проведену роботу з боку мерії щодо збереження цих мозаїк та творів мистецтва.
Нагадаємо, у липні у Львові знищили відому мозаїку "Рибки".