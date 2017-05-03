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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Во Львове не вывезли мусор с более трети контейнерных площадок

Киев • УНН

 • 8921 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 3 мая. УНН. По состоянию сегодня на утро мусор не вывезен с 398 контейнерных площадок жилого фонда. Это более 32% от общего количества, сообщили УНН в управлении жилищного хозяйства ЛГС.

Во Львове не вывезли мусор с более трети контейнерных площадок

“В Железнодорожном районе не вывезен мусор с 27 площадок, в Сиховском — с 84, во Франковском — с 99, в Шевченковском — с 172, в Лычаковском — с 16. Все контейнерные площадки убраны только в Галицком районе”, — говорится в сообщении.

Всего во Львове 1 тыс. 237 мусорных площадок жилищного фонда.

Как сообщал УНН, в Украине в целом уже накоплено свыше 12 млн тонн опасных отходов (данные Госстатистики 2015 год). Однако уже четвертый год подряд власть не выделяет средства на их утилизацию.

Украинские Национальные Новости

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