Во Львове не вывезли мусор с более трети контейнерных площадок

“В Железнодорожном районе не вывезен мусор с 27 площадок, в Сиховском — с 84, во Франковском — с 99, в Шевченковском — с 172, в Лычаковском — с 16. Все контейнерные площадки убраны только в Галицком районе”, — говорится в сообщении.

Всего во Львове 1 тыс. 237 мусорных площадок жилищного фонда.

Как сообщал УНН, в Украине в целом уже накоплено свыше 12 млн тонн опасных отходов (данные Госстатистики 2015 год). Однако уже четвертый год подряд власть не выделяет средства на их утилизацию.