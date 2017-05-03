У Львові не вивезли сміття з понад третини контейнерних майданчиків

“У Залізничному районі не вивезено сміття з 27 майданчиків, у Сихівському — з 84, у Франківському — з 99, у Шевченківському — з 172, у Личаківському — з 16. Всі контейнерні майданчики прибрані лише у Галицькому районі”, — йдеться у повідомленні.

Загалом у Львові 1 тис. 237 сміттєвих майданчиків житлового фонду.

Як повідомляв УНН, в Україні загалом вже накопичено понад 12 млн тонн небезпечних відходів (дані Держстатистики за 2015 рік). Однак вже четвертий рік поспіль влада не виділяє кошти на їхню утилізацію.