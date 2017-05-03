У Львові не вивезли сміття з понад третини контейнерних майданчиків
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 3 травня. УНН. Станом сьогодні на ранок сміття не вивезено з 398 контейнерних майданчиків житлового фонду. Це понад 32% від загальної кількості, повідомили УНН в управлінні житлового господарства ЛМР.
“У Залізничному районі не вивезено сміття з 27 майданчиків, у Сихівському — з 84, у Франківському — з 99, у Шевченківському — з 172, у Личаківському — з 16. Всі контейнерні майданчики прибрані лише у Галицькому районі”, — йдеться у повідомленні.
Загалом у Львові 1 тис. 237 сміттєвих майданчиків житлового фонду.
Як повідомляв УНН, в Україні загалом вже накопичено понад 12 млн тонн небезпечних відходів (дані Держстатистики за 2015 рік). Однак вже четвертий рік поспіль влада не виділяє кошти на їхню утилізацію.