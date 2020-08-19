Во Львове назвали количество выявленных иммунных к COVID-19 жителей

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 85912 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102387 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127463 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107738 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127849 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101365 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102165 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104064 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101962 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101509 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Во Львове назвали количество выявленных иммунных к COVID-19 жителей

Во Львове назвали количество выявленных иммунных к COVID-19 жителей

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 августа. УНН. ИФА-тестирование прошли почти 20 тыс. жителей города Львов. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили во Львовском городском совете.

"По состоянию на 13 августа 2020 года во Львове ИФА-тестирование проведено 19866 лицам, что составляет 2,6% от статистически утвержденной численности населения", - говорится в ответе.

Из общего количества протестированных иммуноглобулин G обнаружен у 1008 человек, иммуноглобулин М - у 1206 человек.

Таким образом, ИФА-тестирование выявило COVID-19 или антитела, которые возникают после выздоровления, у каждого 10 протестированного жителя города Львов.

Как сообщалось в УНН, менее 1,5% жителей Николаева прошли ИФА-тестирование на COVID-19.

Напомним, процент охвата ИФА-тестами военных в Украине остается крайне низким и составляет всего 2,3%. И это несмотря на действие приказа Минздрава, которым предусмотрено обязательное тестирование такой категории граждан.

Поэтому отдельные парламентарии уже заявили, что хотят усилить ответственность за игнорирование приказа Минздрава об обязательном ИФА-скрининге, в частности, среди медиков, военных, полицейских и пограничников.

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