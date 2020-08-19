Во Львове назвали количество выявленных иммунных к COVID-19 жителей
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. ИФА-тестирование прошли почти 20 тыс. жителей города Львов. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили во Львовском городском совете.
"По состоянию на 13 августа 2020 года во Львове ИФА-тестирование проведено 19866 лицам, что составляет 2,6% от статистически утвержденной численности населения", - говорится в ответе.
Из общего количества протестированных иммуноглобулин G обнаружен у 1008 человек, иммуноглобулин М - у 1206 человек.
Таким образом, ИФА-тестирование выявило COVID-19 или антитела, которые возникают после выздоровления, у каждого 10 протестированного жителя города Львов.
Как сообщалось в УНН, менее 1,5% жителей Николаева прошли ИФА-тестирование на COVID-19.
Напомним, процент охвата ИФА-тестами военных в Украине остается крайне низким и составляет всего 2,3%. И это несмотря на действие приказа Минздрава, которым предусмотрено обязательное тестирование такой категории граждан.
Поэтому отдельные парламентарии уже заявили, что хотят усилить ответственность за игнорирование приказа Минздрава об обязательном ИФА-скрининге, в частности, среди медиков, военных, полицейских и пограничников.