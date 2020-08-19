У Львові назвали кількість виявлених імунних до COVID-19 мешканців
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. ІФА-тестування пройшли майже 20 тис. жителів міста Львів. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у Львівській міській раді.
"Станом на 13 серпня 2020 року у місті Львові ІФА-тестування проведено 19 866 особам, що становить 2,6% від статистично затвердженої кількості населення", - йдеться у відповіді.
Із загальної кількості протестованих імуноглобулін G виявлено у 1008 осіб, імуноглобулін М – у 1206 осіб.
Таким чином, ІФА-тестування виявило COVID-19 або ж антитіла, які виникають після одужання, у кожного 10 протестованого мешканця міста Львів.
Як повідомлялося в УНН, менше 1,5% жителів Миколаєва пройшли ІФА-тестування на COVID-19.
Нагадаємо, відсоток охоплення ІФА-тестами військових в Україні залишається вкрай низьким і становить всього 2,3%. І це попри дію наказу МОЗ, яким передбачене обовязкове тестування такої категорії громадян.
Тому окремі парламентарі вже заявили, що хочуть посилити відповідальність за ігнорування наказу МОЗ про обов’язковий ІФА-скринінг, зокрема, серед медиків, військових, поліцейських і прикордонників.