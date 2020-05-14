Во Львове на COVID-19 заболело 100 медработников
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Во Львове 100 медицинских работников заболели COVID-19, из них 56 - из больницы скорой медицинской помощи на ул. Миколайчука. Об этом "Гал-инфо" сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, передает УНН.
Из бюджета города для медицинских работников, которые заразились коронавирусом, выделяют по 20 тыс. грн.
"По состоянию на сегодня во Львове на COVID-19 заболели 100 медицинских работников. Из них 56 - это работники больницы скорой помощи. Хотя эта больница не является опорной для лечения больных коронавирусом, но через нее ежедневно проходит большое количество пациентов. К примеру, нагрузка на хирургию возросла в 3 раза.
Город выделяет по 20 тыс. грн для медицинских работников, которые заболели. Безопасность медработников - в приоритете. Мы обязаны заботиться о тех, кто спасает нашу жизнь", - прокомментировал мэр Львова Андрей Садовый.
Напомним, за сутки в Украине 422 новых инфицирования коронавирусом.