У Львові на COVID-19 захворіло 100 медпрацівників

З бюджету міста для медичних працівників, які інфікувались коронавірусом, виділяють по 20 тис. грн.

"Станом на сьогодні у Львові на COVID-19 захворіли 100 медичних працівників. З них 56 — це працівники лікарні швидкої допомоги. Хоч ця лікарня не є опорною для лікування хворих на коронавірус, але через неї щодня проходить велика кількість пацієнтів. До прикладу, навантаження на хірургію зросло в 3 рази.

Місто виділяє по 20 тисяч грн для медичних працівників, які захворіли. Безпека медпрацівників є в пріоритеті. Ми зобов’язані піклуватись про тих, хто рятує наше життя", — прокоментував мер Львова Андрій Садовий.

Нагадаємо, за добу в Україні 422 нових інфікування коронавірусом.