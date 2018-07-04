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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 90863 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 113727 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 134572 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 141351 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 178653 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 155894 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142945 просмотра

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Во Львове молодойчеловек погиб от удара током

Во Львове молодойчеловек погиб от удара током

Киев  •  УНН

 • 8825 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Во Львове, находясь на вагоне поезда от поражения током погиб молодой человек. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС во Львовской области.

"В 21.50 к спасателям поступило сообщение, что в г. Львове на ул. Зеленая, 385 получил смертельное поражение электрическим током контактной сети парень, 1994 года рождения. Парень получил поражение, находясь на крыше грузового вагона вблизи железнодорожной станции "Сихов". Спасатели 29 ДПРЧ м. Львов сняли тело погибшего с крыши грузового вагона", - сообщили в ГСЧС.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Как сообщал УНН, 28 июня женщину поразило током на собственном дворе в поселке Адамовка Днепропетровской области, в результате чего она умерла.

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